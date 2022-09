Aggressione a Udine | una 24enne ubriaca rompe un bicchiere in faccia a una ragazza

(Di martedì 13 settembre 2022) I carabinieri dihanno arrestato in flagranza – per lesioni e resistenza pubblico ufficiale – unadi 24 anni. La donna, preda di un forte stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di alcolici, ha aggredito una ventenne di Tavagnacco. L’ha colpita al volto con undi vetro e le ha causto lesioni all’occhio destro. Il personale del 118 ha soccorso la vittima. La hanno diagnosticato lesioni con prognosi iniziale di 30 giorni., come è stata arrestata laLa, che nel frattempo era fuggita, è stata individuata dai militari immediatamente intervenuti grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. Aveva i vestiti ancora macchiati di sangue e una ferita alla mano causata dall’uso deldi vetro sulla ...

UDINE - Un corso di autodifesa per operatori sanitari, per difendersi da eventuali aggressioni, sia fisiche, sia verbali. L'idea è venuta al segretario della Uil Fpl Stefano Bressan, ...
I numeri dello sportello telefonico attivato della Uil riguardano personale dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale ...