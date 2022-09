Ucraina:Salvini,governo c.destra continuerà aiuto militare (Di lunedì 12 settembre 2022) "Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine di un incontro con i vertici della Cisl a Milano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) "Lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo". Così il leader della Lega, Matteo, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine di un incontro con i vertici della Cisl a Milano, ...

