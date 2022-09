Spread Btp - Bund: si restringe a 230 punti, rendimento 3,94% (Di lunedì 12 settembre 2022) Si restringe lo Spread fra Btp e Bund tedesco e termina la giornata in calo a 230,2 punti base. Scende anche il rendimento del decennale italiano, assestandosi al 3,94%, sotto la soglia del 4%, in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Silofra Btp etedesco e termina la giornata in calo a 230,2base. Scende anche ildel decennale italiano, assestandosi al 3,94%, sotto la soglia del 4%, in un ...

