Sant’Agata de’ Goti | anno scolastico al via | il saluto della Dirigente scolastica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutide’(Bn) – “La scuola apre mondi… Aprire vuoti nelle teste, aprire buchi nel discorso già costituito, fare spazio, aprire le finestre, le porte, gli occhi, le orecchie, il corpo, aprire mondi, aprire aperture impensate prima”. Una citazione di Massimo Recalcati per salutare la prima campanella del nuovo. Così ladell’Istituto di Istruzione Superiore “De Liguori” dide’, Maria Rosaria Icolaro, per lo “start” delle attività didattiche e formative. La consueta e peculiare attenzioneScuola ha predisposto ogni aspetto per l’accoglienza degli studenti, in particolare di quelli delle classi prime. Gli Organi collegiali, da parte loro, ...