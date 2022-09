Omicron 4 e 5, Ema autorizza il nuovo vaccino bivalente Pfizer (Di lunedì 12 settembre 2022) La presa di posizione del Chmp, cioè della commissione che analizza i dossier dei farmaci ai fini dell'approvazione, è stata inviata alla Commissione Europea, che darà l'indicazione finale, applicabile nei vari Stati membri Leggi su repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) La presa di posizione del Chmp, cioè della commissione che analizza i dossier dei farmaci ai fini dell'approvazione, è stata inviata alla Commissione Europea, che darà l'indicazione finale, applicabile nei vari Stati membri

