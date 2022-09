Netflix lancia una docu-serie su Wanna Marchi (Di lunedì 12 settembre 2022) Il personaggio di Wanna Marchi sarà la protagonista di un documentario tutto dedicato a lei, la “regina delle televendite”. “Nella vita puoi fare quello che vuoi” è la frase con cui si apre il trailer della nuova serie di Netflix, dove si racconteranno le truffe e le intricate vicende dietro al controverso personaggio di Wanna, una donna che grazie alla complicità della figlia Stefania Nobile, ha disegnato il ritratto di una parte di televisione ’80/’90. Wanna: il ritratto di un’epoca È Netflix a lanciare la nuova docu-serie firmata Fremantle, raccontando un momento storico senza precedenti dove le due televenditrici sono state sottoposte ad una condanna che le ha portate fino a scontare una lunga ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) Il personaggio disarà la protagonista di unmentario tutto dedicato a lei, la “regina delle televendite”. “Nella vita puoi fare quello che vuoi” è la frase con cui si apre il trailer della nuovadi, dove si racconteranno le truffe e le intricate vicende dietro al controverso personaggio di, una donna che grazie alla complicità della figlia Stefania Nobile, ha disegnato il ritratto di una parte di televisione ’80/’90.: il ritratto di un’epoca Ère la nuovafirmata Fremantle, raccontando un momento storico senza precedenti dove le due televenditrici sono state sottoposte ad una condanna che le ha portate fino a scontare una lunga ...

