Morte Regina Elisabetta | i reali spariscono | nessuno sa dove siano finiti | sudditi preoccupati

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 12 settembre 2022) Con ladella, ha preso il via il protocollo “London Bridge”, i, però, sembrano essere spariti. Ieri il feretro dellaha lasciato il castello di Balmoral diretto al palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. Dalla capitale scozzese poitornerà a Londra per essere omaggiata, un’ultima volta, dai suoiprima dei funerali solenni previsti per il 19 settembre all’Abbazia di Westminster. Tutto questo serrato programma fa parte del cosiddetto “London Bridge”, il protocollo reale studiato apposta per la dipartita della sovrana. Fonte: Instagram @queenelizabethOvviamente, però, a tenere banco in un momento delicato sono anche i familiari di. Più di Carlo III, però, che è ...