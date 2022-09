Milan: Origi vola in Belgio per l’infortunio (Di lunedì 12 settembre 2022) Origi verrà curato dallo staff medico della nazionale belga per l’infiammazione al tendine: l’attaccante del Milan è volato a Bruxelles Divock Origi è pronto a volare in Belgio. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, l’attaccante soffre per un’infiammazione al tendine (lo stesso per cui è stato operato Florenzi) che non gli permette di allenarsi e giocare con continuità. L’ex Liverpool verrà curato dallo staff medico della nazionale belga, in stretto contatto con quello del Milan, per cercare di eliminare definitivamente il problema e consegnare a Pioli il centravanti alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022)verrà curato dallo staff medico della nazionale belga per l’infiammazione al tendine: l’attaccante delto a Bruxelles Divockè pronto are in. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, l’attaccante soffre per un’infiammazione al tendine (lo stesso per cui è stato operato Florenzi) che non gli permette di allenarsi e giocare con continuità. L’ex Liverpool verrà curato dallo staff medico della nazionale belga, in stretto contatto con quello del, per cercare di eliminare definitivamente il problema e consegnare a Pioli il centravanti alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

