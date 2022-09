Meloni: subito disaccoppiamento energia, no a scostamento (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, nel corso del confronto con Enrico Letta su Corriere.it. 12 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo ha detto Giorgia, leader di Fdi, nel corso del confronto con Enrico Letta su Corriere.it. 12 settembre 2022

elio_vito : Meloni annuncia che andrà in Aula, e diventa subito una notizia...?? - Piu_Europa : Il Paese è in pericolo. Fdi ha chiesto alla Rai di intervenire adesso, subito, per censurare #PeppaPig: Penny Polar… - fasulo_antonio : #Crosetto: 'L'Italia rischia un inverno da #GothamCity, l'opposizione aiuti il governo #Meloni'. In primis, ha subi… - ilsecoloxix : #Versoilvoto , la promessa di #Salvini: “Continueremo con l’aiuto militare all’Ucraina”. #Pd, attacco a #Meloni: “C… - 71Mastro : @pbolaffio @SOSMedItalia @ifrc Devono essere riportato indietro e de corsa il 25sta arrivando SALVINI E MELONI E SUBITO RIPRISTINARE I DS -