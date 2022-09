Lariano (11.09.2022), successo per “I Cugini di Campagna” (Di lunedì 12 settembre 2022) Una domenica tra divertimento e musica a Lariano, il giorno 11 settembre 2022: la famosissima band “I Cugini di Campagna” ha intrattenuto il foltissimo pubblico della festa dedicata alla “Madonna del Buon Consiglio“. “Anima mia”: un classico senza tempo Grande attesa prima, e soddisfazione raggiunta poi, quando la canzone delle canzoni dei “Cugini di Campagna”, ovvero “Anima mia, ha unito il pubblico: è stata cantata da tutti. Un Live di coinvolgimento Come spesso accade nei Live dei gruppi musicali con una storia ampia e plurale lunga decenni costellati da successi e tributi, si è avuto un rapporto con il pubblico sinceramente amichevole e schietto che, a ben vedere, dovrebbe essere il tratto caratterizzante di ogni kermesse del genere. Un settembre di festa ed allegria a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Una domenica tra divertimento e musica a, il giorno 11 settembre: la famosissima band “Idi” ha intrattenuto il foltissimo pubblico della festa dedicata alla “Madonna del Buon Consiglio“. “Anima mia”: un classico senza tempo Grande attesa prima, e soddisfazione raggiunta poi, quando la canzone delle canzoni dei “di”, ovvero “Anima mia, ha unito il pubblico: è stata cantata da tutti. Un Live di coinvolgimento Come spesso accade nei Live dei gruppi musicali con una storia ampia e plurale lunga decenni costellati da successi e tributi, si è avuto un rapporto con il pubblico sinceramente amichevole e schietto che, a ben vedere, dovrebbe essere il tratto caratterizzante di ogni kermesse del genere. Un settembre di festa ed allegria a ...

