La flat tax per le Partite Iva «si paga da sola» come dice Salvini? Non proprio

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il 12 settembre, ospite ad Agorà su Rai 3, il leader della Lega Matteoha difeso (min. 7:12) la proposta del suo partito di introdurre la cosiddetta «tax», ossia un sistema fiscale con cui i redditi dei contribuenti sono tassati con un’unica aliquota. Secondo, latax «sida», ossia si finanzia da, perché è già in vigore, con un’aliquota del 15 per cento, per «2 milioni diIva». Il riferimento è ai lavoratori autonomi con redditi fino a 65 mila euro che, grazie alla legge di Bilancio per il 2019, approvata dal primo governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, beneficiano del regime forfetario. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2020 queste...

