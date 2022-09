Jacob Elordi sarà Elvis Presley nel film Priscilla, scritto e diretto da Sofia Coppola (Di lunedì 12 settembre 2022) Sofia Coppola ha scelto l'attore Jacob Elordi per il ruolo di Elvis Presley nel film Priscilla, con star Cailee Spaeny. Jacob Elordi interpreterà Elvis Presley nel film Priscilla, diretto da Sofia Coppola che avrà come protagonista femminile Cailee Spaeny. Il progetto si ispira al libro del 1985 intitolato Elvis and Me, scritto da Priscilla Beaulieu Presley. Sofia Coppola sta lavorando da tempo al film Priscilla e si è occupata della sceneggiatura. Le riprese dovrebbero ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 settembre 2022)ha scelto l'attoreper il ruolo dinel, con star Cailee Spaeny.interpreteràneldache avrà come protagonista femminile Cailee Spaeny. Il progetto si ispira al libro del 1985 intitolatoand Me,daBeaulieusta lavorando da tempo ale si è occupata della sceneggiatura. Le riprese dovrebbero ...

Variety : Jacob Elordi to Play Elvis, Cailee Spaeny Is Priscilla Presley in Sofia Coppola’s Film ‘Priscilla’ - realThisCeleb : Jacob Elordi and Cailee Spaeny Cast as Elvis and Priscilla Presley in Sofia Coppola's 'Priscilla' - baphometx : 'Priscilla': Sofia Coppola Casts Cailee Spaeny & Jacob Elordi To Star In A Film About Elvis & Priscilla Presley… - GretaSmara : La cosa che mi spiace di più è che Jacob Elordi arriva ad interpretare Elvis Presley dopo la prestazione pazzesca d… - JohnSant87 : RT @Variety: Jacob Elordi to Play Elvis, Cailee Spaeny Is Priscilla Presley in Sofia Coppola’s Film ‘Priscilla’ -