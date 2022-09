iOS 16 in uscita, download non su tutti gli iPhone: come si aggiorna (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Apple lancia per tutti gli utenti l’aggiornamento gratuito a iOS 16 oggi, 12 settembre, a partire dalle 19 ora italiana. L’aggiornamento a iOS 16 non sarà disponibile immediatamente per tutti gli iPhone, e c’è da supporre che nelle prime ore il processo di download sarà più lento, ma nel giro di poche ore tutti dovrebbero essere raggiunti dalla notifica della disponibilità dell’update. È anche possibile cercarlo manualmente in Impostazioni > Generali > aggiornamento software. Quali sono i dispositivi compatibili con il nuovo sistema operativo? Sarà possibile aggiornare su iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Apple lancia pergli utenti l’mento gratuito a iOS 16 oggi, 12 settembre, a partire dalle 19 ora italiana. L’mento a iOS 16 non sarà disponibile immediatamente pergli, e c’è da supporre che nelle prime ore il processo disarà più lento, ma nel giro di poche oredovrebbero essere raggiunti dalla notifica della disponibilità dell’update. È anche possibile cercarlo manualmente in Impostazioni > Generali >mento software. Quali sono i dispositivi compatibili con il nuovo sistema operativo? Sarà possibilere su13,13 Mini,13 Pro,13 Pro Max, ...

