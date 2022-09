(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un doppio appuntamento nel nome della sua par condicio: “Sostenere tutte le forze progressiste”, va ripetendo da quando èto il conto alla rovescia in vista del 25 settembre, giorno delle elezioni politiche. “Con tutti, e con nessuno”, va malignando qualcuno. Sostenendo che sarebbe messo in difficoltà se anche Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle che da premier lo volle ministro, lo chiamasse a unativaal suo fianco. Ma tant’è: finora hanno chiamato Mara, frontwoman di Azione, e Dario, uno dei gran capi del Pd. Entrambi candidati a Napoli città. E la settimana èta accanto a loro. Di mattina, accanto alla ministra per il Sud che gli ha consegnato le chiavi di Bagnoli nominandolo ...

anteprima24 : ** Inizia la campagna elettorale di #Manfredi, con la Carfagna, #Franceschini e Peppa Pig. Ecco per chi vota il sin… - Alex__Mari : #upas questa campagna elettorale non parla neanche di upas che inizia alle 21… - RossellaPirillo : RT @The_Last_Gasp: Intanto la campagna elettorale un passo avanti lo ha fatto fare: la scuola inizia senza obbligo di mascherine. Vi assic… - GabriellaZonno : Forse è ripeto forse grazie a questa campagna elettorale, qualcuno a #Firenze inizia a capire che il degrado garba… - Mikael2023 : RT @marion93585145: Inizia la vera campagna elettorale..onore ai guerrieri #ViVi che abbelliscono la città di Rimini di verità!!! https://t… -

anteprima24.it

L'episodio che avrebbe caratterizzato nei giorni scorsi una tappa dellaelettorale di ...Enrico Letta che spiega: 'Il vicepresidente del Csm dovrebbe essere nominato su indicazione del ...... e che alla vigilia delle elezioni ha preferito non toccare i temi più sensibili della... 'Appena una donna che lavoraad avere la pancia - ha infatti denunciato - la cacciano via. 'E no ... Inizia la campagna elettorale di Manfredi, con la Carfagna, Franceschini e Peppa Pig. Ecco per chi vota il sindaco Il risultato scioccante del turno di apertura delle partite di UEFA Champions League è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove mercoledì l'SSC ...Al via le prenotazioni per i vaccini aggiornati. Aifa: monoclonali a 77.068 pazienti, cresce uso in profilassi. Pregliasco: in autunno oltre 150mila ...