Elettra Lamborghini, ai Tim Music Awards: il suo outfit fa scoppiare il caos (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo scorso fine settimana si sono tenuti i Tim Music Awards, l’evento Musicale che premia gli artisti più in voga dell’anno e non e che ha visto al timone della conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra i protagonisti di queste due serate c’è stata Elettra Lamborghini, facendo discutere per il look e l’esibizione. IL L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo scorso fine settimana si sono tenuti i Tim, l’eventoale che premia gli artisti più in voga dell’anno e non e che ha visto al timone della conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra i protagonisti di queste due serate c’è stata, facendo discutere per il look e l’esibizione. IL L'articolo

RegalinoV : Look da capogiro per Elettra Lamborghini, che scherza: “Esco a fare la spesa” - wjnteroses : Ho visto twerkare più lui che Elettra Lamborghini, HO DETTO TUTTO - GossipItalia3 : Look da capogiro per Elettra Lamborghini, che scherza: “Esco a fare la spesa” #gossipitalianews - redazionerumors : #ElettraLamborghini il 10 settembre ha partecipato ai Tim Music Awards con un outfit stile bondage, poi ha condivi… - zazoomblog : Paura in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Siamo stati fortunati” - #Paura #Elettra #Lamborghini -