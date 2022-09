Dua Lipa, le gambe fanno girare la testa ai fan | Che look (Di lunedì 12 settembre 2022) I fan di Dua Lipa hanno perso la testa davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto che gambe da capogiro? Guardate con attenzione. Ancora una volta la giovane pop star è tornata a far parlare di sé. Le luci dei riflettori sono puntate su un look pazzesco che non è di certo passato inosservato, L'articolo Dua Lipa, le gambe fanno girare la testa ai fan Che look chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 12 settembre 2022) I fan di Duahanno perso ladavanti alle immagini della loro beniamina: avete visto cheda capogiro? Guardate con attenzione. Ancora una volta la giovane pop star è tornata a far parlare di sé. Le luci dei riflettori sono puntate su unpazzesco che non è di certo passato inosservato, L'articolo Dua, lelaai fan Chechemusica.it.

ManuelCiscato1 : @MatthijsPog @rabiotmachia E io mi sono fatto dua lipa e sydney sweeney in una sera. - h0tp1nk_jpg : @VALHAIDORU che bella donatella versace qui!! dovrebbe fare un feat con la sua bff dua lipa - dxnieu : @tracklist priscilla coldplay dua lipa & luisa sonza - sadgirltsylor : @tracklist coldplay, dua lipa, camila e demi - kevenlucas72 : Mano, dua lipa no rock in Rio... ?????? -