Droga: 400 euro a dose, arrestato pusher della 'cocaina rosa' (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per gli acquirenti più 'acculturati', utilizzava formule chimiche per definire le dosi di sostanza stupefacente: 2C-B oppure 4-bromo-2,5-dimetossi-feniletilamina. Per i meno avvezzi a tali termini semplicemente "cocaina rosa", per indicare una sostanza tutta sintetica che genera effetti psichedelici, visioni e distorsioni della realtà che richiamano i colori accesi dei cartoni animati. Una Droga per sballarsi, pericolosa ma soprattutto costosa: 400 euro a dose. Più della cocaina, al punto da essere definita la "Droga dell'alta società". E proprio nell'alta società di Torre del Greco (Napoli) e dintorni si sarebbe mosso Aniello Gaglione, 34 anni, scoperto dai carabinieri della locale stazione con quattro dosi già confezionate ...

