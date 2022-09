Cos' ha concesso al fratello Andrea | scandalo a Londra | Re Carlo subito massacrato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il principe Harry non potrà indossare l'uniforme militare alla veglia finale per la regina Elisabetta, in programma mercoledì a Westminster Hall. Invece al principe- descritto dal Daily Mail come “il vergognosominore del re” - è statoin via eccezionale di indossare l'uniforme. Si tratta di un “segno speciale di rispetto”, una concessione da parte diche sta facendo discutere. Il duca di York è caduto in disgrazia ed è stato esiliato dalla vita pubblica della famiglia reale come conseguenza del suo ruolo nelloriguardante Jeffrey Epstein. Tuttaviaavrà il permesso di indossare l'uniforme militare soltanto per la veglia finale: non potrà farlo in tutti gli altri eventi previsti durante i giorni di lutto per la scomparsa della ...