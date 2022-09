Concorso a cattedra, il sistema non consente di allegare i titoli. Il Tar dice sì all’autocertificazione, illegittimo non riconoscere il punteggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Non sempre i sistemi a cui si fa affidamento per le procedure concorsuali funzionano perfettamente. Di casistiche ne abbiamo commentate diverse, l'ultima, riguarda una problematica derivante dall'impossibilità ad allegare una documentazione, che se allegata, avrebbe riconosciuto ai partecipanti un punteggio aggiuntivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) Non sempre i sistemi a cui si fa affidamento per le procedure concorsuali funzionano perfettamente. Di casistiche ne abbiamo commentate diverse, l'ultima, riguarda una problematica derivante dall'impossibilità aduna documentazione, che se allegata, avrebbe riconosciuto ai partecipanti unaggiuntivo. L'articolo .

