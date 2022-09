Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%) (Di lunedì 12 settembre 2022) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dalla avanzata dei listini azionari Usa e l'attenuazione dei timori degli investitori, a livello globale, sui rischi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Ladiavvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dalla avanzata dei listini azionari Usa e l'attenuazione dei timori degli investitori, a livello globale, sui rischi di ...

newsfinanza : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%) - ForexOnlineMeIt : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%) - La Gazzetta del Mezzogiorno - ForexOnlineMeIt : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%) - Economia - - ansa_economia : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%). Si attenuano rischi recessione. Yen stabile su dollaro, euro #ANSA - News24_it : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,96%) -