Avanti un altro 2022, i casting a Roma per partecipare: ecco quando e dove (Di lunedì 12 settembre 2022) Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ormai da anni, tra domande e risposte da indovinare e risate, sta cercando nuovi concorrenti. E a Roma stanno per iniziare i casting, previsti il 3 ottobre. Come partecipare ad Avanti un altro Per partecipare al casting (solo maggiorenni) ci sono diverse ‘strade’ da poter percorrere: si può inviare una email a Avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022)un, il programma di Paolo Bonolis che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ormai da anni, tra domande e risposte da indovinare e risate, sta cercando nuovi concorrenti. E astanno per iniziare i, previsti il 3 ottobre. ComeadunPeral(solo maggiorenni) ci sono diverse ‘strade’ da poter percorrere: si può inviare una email aun@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito ...

