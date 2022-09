Alice nella Città: in anteprima il 14 ottobre il docufilm evento “Mahmood” (Di lunedì 12 settembre 2022) Mahmood AD Alice nella Città Il docufilm, prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video, racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, un artista che parla la lingua dei suoi fan, li rappresenta e dà loro una voce in anteprima il 14 ottobre nella sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e nelle sale italiane esclusivamente dal 17 al 19 ottobre 2022 con Nexo Digital Mahmood, il nuovo e atteso docufilm che racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, sarà presentato in anteprima ad Alice nella ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022)ADIl, prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video, racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, un artista che parla la lingua dei suoi fan, li rappresenta e dà loro una voce inil 14sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e nelle sale italiane esclusivamente dal 17 al 192022 con Nexo Digital, il nuovo e attesoche racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, sarà presentato inad...

