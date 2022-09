"Vi dico perché Binotto è meglio di Wolff. E Schumacher...": la confessione di Giorgio Terruzzi (Di domenica 11 settembre 2022) «La prima volta a Monza fu a 11 anni. Avevo una piccola cinepresa, la Eumig 8mm. Feci una foto con Jacky Ickx, che scambiò il fotografo Franco Varisco per mio padre», racconta Giorgio Terruzzi, penna, occhi e cuore di vite e piste leggendarie. Per anni vice-direttore a Sport Mediaset, oggi in forza al Corriere, il suo è un osservatorio speciale. Classe '58, milanese, ha iniziato a seguire la Formula 1 prestissimo. «Facevo le foto. Lauda era già Lauda, ed era anche un po' stronzo, non è che potesse dar retta ai ragazzini alle prime armi», dice con un sorriso. «Di recente, mi hanno inviato uno scatto del '78, realizzato a Monza. Ci siamo io, Niki Lauda, Pino Allievi ed il compianto Nestore Morosini. Era il GP in cui Ronnie Peterson perse la vita. Erano passati 2 anni dall'incidente di Nurburgring. Lauda era ancora molto segnato», ricorda. Eppure, 42 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) «La prima volta a Monza fu a 11 anni. Avevo una piccola cinepresa, la Eumig 8mm. Feci una foto con Jacky Ickx, che scambiò il fotografo Franco Varisco per mio padre», racconta, penna, occhi e cuore di vite e piste leggendarie. Per anni vice-direttore a Sport Mediaset, oggi in forza al Corriere, il suo è un osservatorio speciale. Classe '58, milanese, ha iniziato a seguire la Formula 1 prestissimo. «Facevo le foto. Lauda era già Lauda, ed era anche un po' stronzo, non è che potesse dar retta ai ragazzini alle prime armi», dice con un sorriso. «Di recente, mi hanno inviato uno scatto del '78, realizzato a Monza. Ci siamo io, Niki Lauda, Pino Allievi ed il compianto Nestore Morosini. Era il GP in cui Ronnie Peterson perse la vita. Erano passati 2 anni dall'incidente di Nurburgring. Lauda era ancora molto segnato», ricorda. Eppure, 42 ...

matteorenzi : In #60secondi dico perché è fondamentale dire di SÌ ai termovalorizzatori, cominciando da quello di Roma. Oggi ci c… - imhigh_on_life : Non dico una cosa perche non la dico ma se tutto va bene potrebbe andare molto bene - fatinapersempre : Si sia messo a rispondere con una storia mandandoci a fanculo solo perché ci ha fatto schifo quel video.. E si oggi… - jasminlayl : bene, dopo 73962549981 chiamate perse, e prima che mia sorella chiamasse la polizia, mio padre ha finalmente rispos… - FrankCoresea : Cose strane successe oggi in sagra: -una che mi saluta dallo stand vicino (mai vista in vita mia) -uno che mi parla… -