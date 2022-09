Verona, Setti: 'C'è più serenità ora. Le critiche sul mercato? Viviamo di cessioni. E su Marroccu...' (Di domenica 11 settembre 2022) La stagione non è partita al meglio ma si sta riprendendo e ora il presidente del Verona Maurizio Setti ne ha parlato a DAZN: "Rispetto... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) La stagione non è partita al meglio ma si sta riprendendo e ora il presidente delMaurizione ha parlato a DAZN: "Rispetto...

CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di Setti prima della gara contro la Lazio - LALAZIOMIA : Lazio-Hellas Verona, Setti nel pre partita: “Non teniamo nessuno che non voglia rimanere. Abbiamo giovani di prospe… - Sportpeoplenet : Curva Sud Verona: «Setti risponda alle nostre domande» - antoniopuertii : @PolliceAzzurro Perché dopo verona l anno scorso nn disse niente per chiedere la chiusura del Bentegodi forse aveva… - veryFAB : #Verona Venduti tutti i migliori (#Simeone, #Caprari, #Barak) e viene da pensare che il buon #Tudor (primo in Ligue… -