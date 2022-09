Sainz: 'Podio? Avrei potuto lottare con Leclerc e Verstappen per due o tre giri' (Di domenica 11 settembre 2022) Una vera e propria furia rossa, quella tirata fuori da Sainz in questo GP di Monza . Lo spagnolo della Ferrari ci ha creduto fino quasi all'ultimo al Podio in casa e alla doppietta del Cavllino dietro ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Una vera e propria furia rossa, quella tirata fuori dain questo GP di Monza . Lo spagnolo della Ferrari ci ha creduto fino quasi all'ultimo alin casa e alla doppietta del Cavllino dietro ...

Luxgraph : Ferrari, Sainz: 'Speravo nel podio, ma la rimonta mi soddisfa' - hvbweather : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - yarayvella : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - lavaccadalatte : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - softchaarles : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… -