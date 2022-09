Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà (Di domenica 11 settembre 2022) Condannato in via definitiva a 19 anni e quattro mesi nel 2013, Marco Manzini, oggi 48enne, da febbraio è in semilibertà, in prova ai servizi sociali Leggi su lastampa (Di domenica 11 settembre 2022) Condannato in via definitiva a 19e quattro mesi nel 2013, Marco Manzini, oggi 48enne, da febbraio è in, in prova ai servizi sociali

LaStampa : Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà - nuova_venezia : Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà - mattinodipadova : Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà - CorriereAlpi : Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà -

Malagiustizia/ Moglie uccisa nel 2009, uomo già in semilibertà Uomo scarcerato dopo l'omicidio della moglie nel 2009, il fine pena era fissato nel 2028: anticipato al 2025 Nel 2009 uccise a Sassuolo , nel Modenese, la moglie Giulia Galiotto , colpendola alla testa con una pietra e ... Malagiustizia/ Moglie uccisa nel 2009, uomo già in semilibertà Uomo scarcerato dopo l'omicidio della moglie nel 2009, il fine pena era fissato nel 2028: anticipato al 2025 Nel 2009 uccise a Sassuolo , nel Modenese, la moglie Giulia Galiotto , colpendola alla testa con una pietra e ... Notizie - MSN Italia Torna in semilibertà dopo aver ucciso la moglie e inscenato il suicidio della donna Sono trascorsi 13 anni da quando ha ucciso la moglie e ora Marco Manzini, perito elettronica di Sassuolo, nel Modenese, oggi 48enne, ottiene la semilibertà con l’affidamento in prova ai servizi social ... Uomo scarcerato dopo l'della moglie nel 2009, il fine pena era fissato nel 2028: anticipato al 2025 Nel 2009 uccise a Sassuolo , nel Modenese, la moglie Giulia, colpendola alla testa con una pietra e ...Uomo scarcerato dopo l'della moglie nel 2009, il fine pena era fissato nel 2028: anticipato al 2025 Nel 2009 uccise a Sassuolo , nel Modenese, la moglie Giulia, colpendola alla testa con una pietra e ... Omicidio Galiotto: dopo 13 anni il marito è in semilibertà Sono trascorsi 13 anni da quando ha ucciso la moglie e ora Marco Manzini, perito elettronica di Sassuolo, nel Modenese, oggi 48enne, ottiene la semilibertà con l’affidamento in prova ai servizi social ...