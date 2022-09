Milan, Vranckx: “Farò del mio meglio per meritarmi quest’occasione” (Di domenica 11 settembre 2022) Aster Vranckx ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione a Milanello. Così uno degli ultimi acquisti del club rossonero: “Il Milan è un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione. E’ stata una delle ragioni più importanti che mi hanno fatto venire qui. Vedo che ci sono giovani talenti che stanno crescendo bene e l’anno scorso erano anche in Champions League. Debutto con la Samp? Sono stati minuti difficili, eravamo in 10. Sono entrato con la mentalità di correre quanto c’era da correre per aiutare i miei compagni. Ho fatto del mio meglio, è stata una grande emozione”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Asterha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione aello. Così uno degli ultimi acquisti del club rossonero: “Ilè un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò alperquesta occasione. E’ stata una delle ragioni più importanti che mi hanno fatto venire qui. Vedo che ci sono giovani talenti che stanno crescendo bene e l’anno scorso erano anche in Champions League. Debutto con la Samp? Sono stati minuti difficili, eravamo in 10. Sono entrato con la mentalità di correre quanto c’era da correre per aiutare i miei compagni. Ho fatto del mio, è stata una grande emozione”. SportFace.

AntoVitiello : Gli esclusi dalla lista #Champions del #Milan sono: #Tatarusanu #Vranckx #Thiaw #Adli #Ibrahimovic #Bakayoko #Florenzi invece è dentro - SimoneGambino : #Florenzi presente in Lista Uefa Milan in quanto formato nei vivai italiani: la sua eventuale esclusione non avrebb… - PietroMazzara : Uno tra #Tatarusanu e #BalloToure si unirà a #Ibrahimovic, #Vranckx, #Thiaw, #Adli, #Bakayoko e #Florenzi tra i gio… - Sara011197 : RT @MilanCapiscer: Comunque non riesco ad immaginare un Milan senza Aster Vranckx titolare - PianetaMilan : .#Mercato @acmilan e #TOPNEWS - Vince la Primavera di @ignazioabate, parla #Vranckx #ACMilan #SempreMilan #Milan -