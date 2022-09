Milan-Cagliari, Primavera 1 TIMVision 1-0: Omoregbe sfiora il raddoppio | LIVE NEWS (Di domenica 11 settembre 2022) Segui con noi, LIVE, la partita tra Milan e Cagliari valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 TIMVision Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022) Segui con noi,, la partita travalida per la 5^ giornata del campionato

sportli26181512 : Primavera, Traore e Longhi piegano il Cagliari. Vince il Milan 2-0: I rossoneri vanno a segno una volta per tempo e… - Luxgraph : Primavera, Milan-Cagliari 2-0: decidono Traore e Longhi - PassioneMilan3 : ?? Full Time ?? Campionato Primavera 1 ?? Milan-Cagliari 2-0 #AcMilan #Milan #SempreMilan #CampionatoPrimavera1… - RadioRossonera : #MilanPrimavera, grande vittoria per i giovani rossoneri di #Abate! ???? - CentotrentunoC : #Primavera1 ?? Seconda sconfitta stagionale per il #Cagliari di Michele Filippi ? Vince il #Milan con una rete per t… -