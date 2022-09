LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 3 giri al termine! Si inizia a preparare lo sprint (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 19.50 15 km al termine! 19.47 Entriamo negli ultimi 3 giri del circuito di Madrid! 19.44 In testa al gruppo sempre gli uomini della Trek-Segafredo. Mads Pedersen, vincitore della Maglia Verde, va a caccia di un poker eccezionale. 19.42 20 km al termine della tappa e della Vuelta. 19.41 Media oraria che negli ultimi 30 minuti è stata vicina ai 50 km/h. 19.39 Continua per ora l’avventura di Plapp e Johansen. Il loro vantaggio è ora di 25”. 19.36 25 km al termine. Si aggiunge anche la BORA alle squadre in testa al gruppo. 19.33 5 giri al termine. 19.30 Sale a 20” il vantaggio di Plapp e Johansen, mentre Asparren è stato ripreso dal gruppo. 19.27 6 giri al termine. 19.26 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA19.50 15 km al19.47 Entriamo negli ultimi 3del circuito di Madrid! 19.44 In testa al gruppo sempre gli uomini della Trek-Segafredo. Mads Pedersen, vincitore della Maglia Verde, va a caccia di un poker eccezionale. 19.42 20 km al termine dellae della. 19.41 Media oraria che negli ultimi 30 minuti è stata vicina ai 50 km/h. 19.39 Continua per ora l’avventura di Plapp e Johansen. Il loro vantaggio è ora di 25”. 19.36 25 km al termine. Si aggiunge anche la BORA alle squadre in testa al gruppo. 19.33 5al termine. 19.30 Sale a 20” il vantaggio di Plapp e Johansen, mentre Asparren è stato ripreso dal gruppo. 19.27 6al termine. 19.26 ...

