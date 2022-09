Lecce-Monza 1-1, gol di Sensi e Gonzalez (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Lecce e Monza pareggiano 1-1 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. I salentini si portano a 3 punti mentre la formazione lombarda conquista il primo punto in campionato. La rete di Sensi su punizione al 35? illude il Monza ma ad inizio ripresa arriva il pari del Lecce con Gonzalez. L’azione parte da un’iniziativa di Banda, cross di Ceesay respinto in tuffo da Di Gregorio, con Gonzalez che in area insacca di destro il pallone dell’1-1 al 48?. Al 72? il Lecce protesta per un presunto tocco di braccio in area di Molina, ma l’arbitro fa cenno di proseguire. E in pieno recupero arrivano altre due occasioni limpide per i padroni di casa, ma Di Gregorio si oppone con efficacia a Gonzalez e Colombo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2022-2023. I salentini si portano a 3 punti mentre la formazione lombarda conquista il primo punto in campionato. La rete disu punizione al 35? illude ilma ad inizio ripresa arriva il pari delcon. L’azione parte da un’iniziativa di Banda, cross di Ceesay respinto in tuffo da Di Gregorio, conche in area insacca di destro il pallone dell’1-1 al 48?. Al 72? ilprotesta per un presunto tocco di braccio in area di Molina, ma l’arbitro fa cenno di proseguire. E in pieno recupero arrivano altre due occasioni limpide per i padroni di casa, ma Di Gregorio si oppone con efficacia ae Colombo ...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - DiMarzio : #SerieA | #LecceMonza, le parole del presidente dei salentini Saverio #SticchiDamiani - IlModeratoreWeb : Primo punto in A per il Monza, Lecce fermato sull’1-1 - - PasqualeCannone : RT @Antonio85817686: Migliore in campo per il Monza? Di Gregorio? No Pairetto! Gestione pessima della partita, sbaglia quasi tutto! #LecceM… - calciomercatoit : ????? Sticchi #Damiani, presidente del #Lecce, e Daniele #Pradè, direttore sportivo della #Fiorentina, sono furiosi… -