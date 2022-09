La Mantia più Finotto: la Spal sorride, il Venezia è in crisi (Di domenica 11 settembre 2022) Il quarto gol in campionato di un letale La Mantia e il guizzo di Finotto nel recupero consegnano alla Spal i 3 punti e chiudono la quinta giornata di B. Al Paolo Mazza di Ferrara, la squadra di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) Il quarto gol in campionato di un letale Lae il guizzo dinel recupero consegnano allai 3 punti e chiudono la quinta giornata di B. Al Paolo Mazza di Ferrara, la squadra di ...

La Mantia più Finotto: la Spal sorride, il Venezia è in crisi

Sempre La Mantia

Primi brividi nei primi 10': Crnigoj e Connolly ci provano, ma trovano i guantoni di Alfonso. Qualche minuto dopo bussa anche la Spal con Moncini: Joronen si distende e salva il ...

DIRETTA/ Spal Venezia (risultato finale 2 - 0): La Mantia - Finotto, colpo estense!

Durante la prima giornata di campionato aveva perso 1 - 3 contro la Spal, ma da allora non ha più ... Il miglior marcatore della partita per ora è La Mantia dei padroni di casa autore di 3 reti, meglio ...