Juventus-Salernitana, finale folle a Torino: gol annullato e maxi rissa! (Di domenica 11 settembre 2022) La Juventus non va oltre il 2-2 in casa contro la Salernitana: secondo pareggio consecutivo in campionato e tifosi infuriati. Ma il finale è stato rovente a Torino: nei minuti di recupero accade di tutto con due reti, quattro espulsioni e una maxi rissa. Juve Salernitana (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) Termina 2-2 il match tra Juventus e Salernitana, ma nel recupero succede di tutto. Si inizia con il rigore conquistato da Alex Sandro su intervento di Vilhena, l'arbitro indica il dischetto e fischia il rigore: Sepe para inizialmente il tiro di Bonucci, ma non riesce ad arrivare sulla ribattuta del difensore ed è parità. Si continua a giocare e all'ultimo minuto del recupero la Juventus si costruisce un'ultima occasione

