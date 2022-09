Gol annullato Milik, Marelli: «Incomprensibile la decisione» (Di domenica 11 settembre 2022) Gol annullato Milik, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato la decisione dell’arbitro di annullare la rete del polacco Il gol annullato a Milik nel finale ha scatenato tante proteste. L’ex arbitro Marelli ha analizzato a Dazn la moviola di Juve-Salernitana. LE PAROLE – «Il giocatore deve impattare su un avvversario per far parte dell’azione. In questo caso colpo di testa di Milik, Bonucci avanti per una mezza figura trattenuto da un difensore. Per me rimane una decisione Incomprensibile, anzi il difensore subisce fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Gol, l’ex arbitro Lucaha commentato ladell’arbitro di annullare la rete del polacco Il golnel finale ha scatenato tante proteste. L’ex arbitroha analizzato a Dazn la moviola di Juve-Salernitana. LE PAROLE – «Il giocatore deve impattare su un avvversario per far parte dell’azione. In questo caso colpo di testa di, Bonucci avanti per una mezza figura trattenuto da un difensore. Per me rimane una, anzi il difensore subisce fallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - realvarriale : Sfiora l'impresa @OfficialUSS1919. Domina a lungo e alla fine con un pò di ingenuità si fa raggiungere e superare d… - Jack99p : La cosa più bella è che adesso non parleranno più della pessima prestazione della juve ma solo del gol annullato. Grande max, non mollare ?? - Jessica90651842 : RT @mirkonicolino: #Bonucci non tocca il pallone, non incide sulla traiettoria, non disturba il portiere. Da REGOLAMENTO, il gol non può es… -