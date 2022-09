Cuciniamo insieme: risotto pere e gorgonzola (Di domenica 11 settembre 2022) È tempo di transizione gastronomica e per segnare il passaggio dall’ultima estate ai primi accenni di autunno c’è un frutto che è un vero toccasana – ricchissimo di vitamine, di anti-ossidanti, amico dello stomaco, nutriente – ma anche di straordinaria versatilità gastronomica: la pera. In Italia ce ne sono tantissime, alcune specie ancora «selvatiche» danno frutti piccoli, croccanti, stupendi. Si prestano a cento preparazioni sia dolci che salate e in compagnia dei formaggi – l’antico adagio che ammoniva di non dire al contadino, che peraltro lo sa benissimo, quanto è buono il cacio con le pere lo testimonia – offrono meraviglie al palato, ma se ne avete voglia lavorando di senape e pazienza potete fare delle mostarde che durante l’inverno saranno un cordiale. Ciò detto abbiamo pensato di rendere omaggio alla pera con un risotto: facile, rapido, ... Leggi su panorama (Di domenica 11 settembre 2022) È tempo di transizione gastronomica e per segnare il passaggio dall’ultima estate ai primi accenni di autunno c’è un frutto che è un vero toccasana – ricchissimo di vitamine, di anti-ossidanti, amico dello stomaco, nutriente – ma anche di straordinaria versatilità gastronomica: la pera. In Italia ce ne sono tantissime, alcune specie ancora «selvatiche» danno frutti piccoli, croccanti, stupendi. Si prestano a cento preparazioni sia dolci che salate e in compagnia dei formaggi – l’antico adagio che ammoniva di non dire al contadino, che peraltro lo sa benissimo, quanto è buono il cacio con lelo testimonia – offrono meraviglie al palato, ma se ne avete voglia lavorando di senape e pazienza potete fare delle mostarde che durante l’inverno saranno un cordiale. Ciò detto abbiamo pensato di rendere omaggio alla pera con un: facile, rapido, ...

