Cina, Stefania Craxi: "Xi vuol tenere Russia in sua orbita, Occidente ritrovi sé stesso' (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – "Non c'è dubbio che la strategia cinese viene da lontano…" Stefania Craxi, senatrice di Fi e presidente della commissione Affari esteri di palazzo Madama, condivide l'editoriale di 'Repubblica' che mette in guardia dalla strategia di Xi che "disegna una Cina globale per isolare l'Occidente", sfidando così gli Usa. "Credo che lo scenario che ci troveremo davanti nei prossimi anni vedrà contrapposte una grande potenza economica, militare e politica con un disegno di supremazia mondiale molto sofisticato, all'Occidente". Un Occidente "che deve ritrovare se stesso, ricordarsi che viene definito Occidente soprattutto per i valori che difende, ovvero quelli della centralità del'individuo, della famiglia e del rispetto dei diritti umani". In "questo scenario", ...

