Cassano su Arnautovic | Nel mio modello di calcio lo farei giocare sempre Lo preferisco a Immobile

(Di domenica 11 settembre 2022) Ospite fisso della Bobo TV, trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonioha analizzato la situazione in casa Fiorentina: “Hanno un grande problema, quello del...

Pall_Gonfiato : #Cassano parole al miele su #Arnautovic - KaiserIXIMCM : RT @beaglelaziale: Cassano: “è così indispensabile Milinkovic con il Vecino e il Luis Alberto visti ieri?” “Tra Arnautovic, Belotti e Immob… - beaglelaziale : Cassano: “è così indispensabile Milinkovic con il Vecino e il Luis Alberto visti ieri?” “Tra Arnautovic, Belotti e… - Vedovodidepay : @Erfaina1988 Cassano ha appena detto che per la Lazio tra arnautovic e immobile sceglierebbe sempre l'austriaco. Siamo pronti al dissing -

Footballnews24.it

Diretta/ Bologna Sampdoria (risultato finale 2 - 0): doppio! La Sampdoria Primavera ci ... Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti,, ...Diretta/ Bologna Sampdoria (risultato finale 2 - 0): doppio! La Sampdoria Primavera ci ... Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti,, ... Fiorentina, senti Cassano: “Sono deluso dalla personalità di Jovic, prenderei Arnautovic” L'ex calciatore, Antonio Cassano, si è espresso sui problemi in attacco della Fiorentina: siccome Jovic non segna e consiglia Arnautovic ...Il blaugrana ha l’ok per liberarsi gratis, ma i bianconeri temporeggiano e valutano. Per l’austriaco la chiave è Rugani ...