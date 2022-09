Basket, Marco Spissu: “Quando ti funziona tutto è veramente stupendo, l’espulsione del Poz ci ha dato una marcia in più” (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa magnifica dell’Italia agli Europei 2022 di Basket. A Berlino il gruppo di GianMarco Pozzecco recupera dal -11 e sconfigge incredibilmente la Serbia per 94-86 grazie a una prestazione davvero spettacolare. Ora i quarti di finale contro la Francia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita, Marco Spissu, eroe di questo match grazie ai suoi 22 punti (6/9 da tre), ha affermato: “Quando ti funziona tutto è veramente bello. Giochi con il sorriso e ti diverti. È stata veramente una partita incredibile per noi. Se giochiamo divertendoci possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora ce la possiamo giocare con tutti se giochiamo così”. MONUMENTALI! Un’Italia eroica affonda 94-86 la Serbia di Jokic e vola ai quarti degli ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa magnifica dell’Italia agli Europei 2022 di. A Berlino il gruppo di GianPozzecco recupera dal -11 e sconfigge incredibilmente la Serbia per 94-86 grazie a una prestazione davvero spettacolare. Ora i quarti di finale contro la Francia. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita,, eroe di questo match grazie ai suoi 22 punti (6/9 da tre), ha affermato: “tibello. Giochi con il sorriso e ti diverti. È statauna partita incredibile per noi. Se giochiamo divertendoci possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora ce la possiamo giocare con tutti se giochiamo così”. MONUMENTALI! Un’Italia eroica affonda 94-86 la Serbia di Jokic e vola ai quarti degli ...

gazzola_marco : RT @parallelecinico: Qui si piange. Perché è normale versare lacrime quando si compiono queste imprese. Forse chi non segue il basket non s… - sportface2016 : #ItaliaSerbia #Eurobasket Le parole a fine partita di un super Marco #Spissu, tra i principali protagonisti dell'im… - lorenzomeliis : RT @LafaReao: Sto tremando sul serio ragazzi, seguo il basket dal 2017 circa, le gare del 'o famo strano', 'Danilo stepback', 'Marco BBB Be… - LafaReao : Sto tremando sul serio ragazzi, seguo il basket dal 2017 circa, le gare del 'o famo strano', 'Danilo stepback', 'Ma… - marco_sberla : @GabriVernucci Nel basket, più che nel calcio secondo me, nulla è impossibile ?????? -