Vi ricordate di Giovanni Conversano a Uomini e Donne? Ecco che fine ha fatto

Vi ricordate di Giovanni Conversano? Ex volto di Uomini e Donne, è stato famoso per la sua relazione con Serena Enardu. Ma che fine ha fatto oggi? Giovanni Conversano è stato uno dei personaggi più chiacchierati delle scorse edizioni di Uomini e Donne. Classe 1979 e di origini salentine, Giovanni si è presentato nello studio di Uomini e Donne nel lontano 2006 in qualità di corteggiatore. Ex calciatore e modello, Giovanni aveva deciso di corteggiare la bellissima tronista sarda Serena Enardu, quando all'epoca non era ancora così famosa. Il loro fu un percorso parecchio travagliato, fino a quando la sarda non decise di abbandonare la ...

