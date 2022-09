Test Logica | Sei un genio in geometria? Peccato non ti basterà (Di sabato 10 settembre 2022) Logica, intuito e velocità saranno le chiavi per risolvere questo Test. Se ami la geometria, ma non hai queste doti potresti sbagliare! Test Logica CK 08 09 22 (Brightside screenshot)Questo Test Logica è dedicato a tutti gli appassionati che non si spaventano ad avere solamente 5 secondi per risolvere! Come te la caverai? Non basta essere un genio in geometria, servono anche altre abilità. Questi giochetti non vanno mai in vacanza. Vediamo se sei capace di risolvere questo Test Logica. I rompicapo e i Test Logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è stato un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 settembre 2022), intuito e velocità saranno le chiavi per risolvere questo. Se ami la, ma non hai queste doti potresti sbagliare!CK 08 09 22 (Brightside screenshot)Questoè dedicato a tutti gli appassionati che non si spaventano ad avere solamente 5 secondi per risolvere! Come te la caverai? Non basta essere unin, servono anche altre abilità. Questi giochetti non vanno mai in vacanza. Vediamo se sei capace di risolvere questo. I rompicapo e isono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è stato un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. ...

hpdreamer1 : @chiamotuttiraga Dipende da che test. Se è il tolc e hai già le basi solide, al massimo ripassa qualcosa. Io per es… - cappellinobluu : @lattealplutonio Ma come fai a far entrare più di 60 mila persone se i posti sono 12 mila? Invece di abbattere il t… - shevathas : @egospotami @riccardotani4 @StefanoPutinati infatti ti concentri solo sulle materie del test (fis/chim/mat) e sulla… - Tahlequahtail : @EmiZana03 Esatto chimica, logica davvero facile, biologia nell’insieme fattibile dai…però chimica sapevo mi avrebb… - ADibitonto : RT @VanityFairIt: Come ogni anno ci sono polemiche per i test di ingresso alle facoltà a numero chiuso come medicina e odontoiatria. Queste… -