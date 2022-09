Rientro a scuola shock: la più grande paura dei genitori è tornata, consigli per correre ai ripari (Di sabato 10 settembre 2022) Il Rientro a scuola per molti genitori segna il ritorno di una grande paura: ecco come correre ai ripari evitando il peggio più assoluto! Non appena entriamo nel mese di settembre, sappiamo già che ben presto tutto tornerà alla normalità: gli strascichi di agosto inizieranno a farsi sentire sempre meno, gli uffici torneranno regolarmente a elargire i servizi, le serate inizieranno a farsi un po’ più corte e la voglia di andare a bere o al ristorante sarà sempre meno intensa poiché il giorno dopo bisognerà alzarsi presto per lavorare. Fonte CanvaPer molti settembre è anche il momento in cui rilasciare i figli a scuola: se da una parte mamme e papà sono un po’ tristi poiché dovranno trascorrere del tempo separati, dall’altra possiamo ... Leggi su curiosauro (Di sabato 10 settembre 2022) Ilper moltisegna il ritorno di una: ecco comeaievitando il peggio più assoluto! Non appena entriamo nel mese di settembre, sappiamo già che ben presto tutto tornerà alla normalità: gli strascichi di agosto inizieranno a farsi sentire sempre meno, gli uffici torneranno regolarmente a elargire i servizi, le serate inizieranno a farsi un po’ più corte e la voglia di andare a bere o al ristorante sarà sempre meno intensa poiché il giorno dopo bisognerà alzarsi presto per lavorare. Fonte CanvaPer molti settembre è anche il momento in cui rilasciare i figli a: se da una parte mamme e papà sono un po’ tristi poiché dovranno trasdel tempo separati, dall’altra possiamo ...

mannocchia : Settembre, mese di rientro a scuola mentre 250 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all'istruzione ne sc… - chy4ngi : RT @z91hnd: @ ministero dell'istruzione propongo il posticipo del rientro a scuola di una settimana perché siamo tutti affranti dalla morte… - riga_marco : Ultimo giorno di vacanza poi, per la gioia di tanti bambini e ragazzi, ci sarà il rientro a Scuola. Io lo immagino… - ajlamesa : Scuola, ritorno in classe: comincia l’era del post-Covid? Tutte le regole e i nodi del nuovo anno scolastico - sonoalexxa : ma qualcuno è psicologicamente pronto al rientro a scuola? -