Psg | Neymar | “Il difensore più duro che ho incontrato? Non è Van Dijk | ecco di chi si tratta”

hadrien_grenier : ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSGSB29 - Ligue1_ENG : ???????????? ?????????? = ?? ?? - MessiXtra_ : Lionel Messi's insane assist to Neymar goal for the PSG. Magical Leo #Messi?? - PierrePsg : RT @hadrien_grenier: ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSG… - uzumaki11068 : RT @hadrien_grenier: ???? Compo PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar #PSG… -

Corriere dello Sport

... la "casa" di Messi, Mbappè e, i tifosi bianconeri hanno inveito non solo contro l'undici transalpino ma anche contro i napoletani e contro il portiere della nazionale italiana e delGigi ...Da esteta del calcio quale è, di- Juve le saranno rimaste impresse soprattuto le giocate di Messi, Mbappé e. La sua preferita "I gesti tecnici di quei tre marziani non mi stupiscono e ... Moviola Psg-Juve: Neymar si butta in area, ma Taylor non ci casca Kylian Mbappé vuole essere riconosciuto come leader indiscusso del PSG, ma alcuni suoi atteggiamenti non ne accrescono certo la popolarità tra i compagni ...PSG in campo contro il Brest, le probabili formazioni Le probabili formazioni di PSG-Brest PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Mukiele, Renato Sanches, Verratti, Bernat; Messi ...