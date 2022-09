Nintendo Direct: per un rumor si terrà la prossima settimana (Di sabato 10 settembre 2022) Con il Tokyo Game Show alle porte e la morte della Regina Elisabetta II non era sicuro che il Nintendo Direct si sarebbe tenuto, ma dei rumor sembrano confermare l’evento per la prossima settimana Come già detto sopra in questi giorni tutto il mondo è in gran fermento. Da una parte si stanno allestendo gli ultimi dettagli per il più che imminente Tokyo Game Show e dall’altra si piange la scomparsa della Regina Elisabetta II, ma lo spettacolo deve andare avanti e lo stesso sembra valere anche per il Nintendo Direct. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione. Nintendo Direct: che il 12 settembre sia il giorno X? Di recente nei giorni scorsi vi avevamo già accennato all’evenienza di un evento targato Grande N ed ora, mano a ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 settembre 2022) Con il Tokyo Game Show alle porte e la morte della Regina Elisabetta II non era sicuro che ilsi sarebbe tenuto, ma deisembrano confermare l’evento per laCome già detto sopra in questi giorni tutto il mondo è in gran fermento. Da una parte si stanno allestendo gli ultimi dettagli per il più che imminente Tokyo Game Show e dall’altra si piange la scomparsa della Regina Elisabetta II, ma lo spettacolo deve andare avanti e lo stesso sembra valere anche per il. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione.: che il 12 settembre sia il giorno X? Di recente nei giorni scorsi vi avevamo già accennato all’evenienza di un evento targato Grande N ed ora, mano a ...

