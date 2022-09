Ma quando riposa Leao? I guai di Rebic e Origi e gli 'straordinari' di Rafa (Di sabato 10 settembre 2022) Insostituibile. È forse l'aggettivo che piace di meno agli allenatori, quando il soggetto è un giocatore della rosa. Eppure, nel caso di Rafael Leao la parola rende bene il concetto: in questo momento,... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Insostituibile. È forse l'aggettivo che piace di meno agli allenatori,il soggetto è un giocatore della rosa. Eppure, nel caso diella parola rende bene il concetto: in questo momento,...

sportli26181512 : Ma quando riposa Leao? I guai di Rebic e Origi e gli 'straordinari' di Rafa: Milan, ma quando riposa Leao? I guai d… - _Cubciu_ : RT @Gazzetta_it: Milan, ma quando riposa #Leao? I guai di Rebic e Origi e gli 'straordinari' di Rafa - _RoadToIstanbul : RT @Gazzetta_it: Milan, ma quando riposa #Leao? I guai di Rebic e Origi e gli 'straordinari' di Rafa - Gazzetta_it : Milan, ma quando riposa #Leao? I guai di Rebic e Origi e gli 'straordinari' di Rafa - Axily2 : @Rowe_LoL Il corpo quando sa che non deve strafare switcha in modalità riposo. Se tu hai impegni il corpo è in alle… -