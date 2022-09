L'Inter si rialza con Brozovic, Torino ko 1-0 all'89' (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'Inter ci prova, fa tanta fatica, e sfonda solo nel finale contro un ottimo Torino. Un tocco morbido di Brozovic, a tempo quasi scaduto, regala all'Inter 3 punti d'importanza capitale contro i granata, fermati anche dalle parate di un buon Handanovic. A San Siro finisce 1-0 con la rete del croato all'89' su assist di Barella: la squadra di Inzaghi, nonostante tanta fatica, riscatta le sconfitte del derby e in Champions, portandosi a 12 punti in classifica, mentre gli uomini di Juric restano con il boccone amaro da digerire e fermi a quota 10. Il primo squillo della gara è dei nerazzurri dopo cinque giri d'orologio, quando Lautaro lascia partire un destro velenoso ma alto sulla traversa. Il match è molto equilibrato, i granata lottano con carattere e al 20' spaventano seriamente gli avversari con un'incursione ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - L'ci prova, fa tanta fatica, e sfonda solo nel finale contro un ottimo. Un tocco morbido di, a tempo quasi scaduto, regala all'3 punti d'importanza capitale contro i granata, fermati anche dalle parate di un buon Handanovic. A San Siro finisce 1-0 con la rete del croato all'89' su assist di Barella: la squadra di Inzaghi, nonostante tanta fatica, riscatta le sconfitte del derby e in Champions, portandosi a 12 punti in classifica, mentre gli uomini di Juric restano con il boccone amaro da digerire e fermi a quota 10. Il primo squillo della gara è dei nerazzurri dopo cinque giri d'orologio, quando Lautaro lascia partire un destro velenoso ma alto sulla traversa. Il match è molto equilibrato, i granata lottano con carattere e al 20' spaventano seriamente gli avversari con un'incursione ...

palermo24h : L’Inter si rialza con Brozovic, Torino ko all’89’. Il Napoli piega lo Spezia - corsaroll : L'@Inter rialza la testa, sconfigge il @TorinoFC_1906 1-0 e sorpassa il @acmilan in classifica. Partita difficile p… - sindelar3 : RT @DonDie_Sospeso: Di Marco che inciampa nell'avversario e gli cade davanti, quello si rialza e crossa per Sanabria, che colpisce indistur… - DonDie_Sospeso : Di Marco che inciampa nell'avversario e gli cade davanti, quello si rialza e crossa per Sanabria, che colpisce indi… - gastanifrinzi87 : @gravaioli Inzaghi è nella centrifuga Inter di cui parlava il Trap.. o ne esce a pezzi (cosa che credo) o si rialza e diventa un Allenatore -