La conduttrice del tg ha un ictus in diretta: i colleghi la salvano (Di sabato 10 settembre 2022) Ha avuto un ictus in diretta tv mentre conduceva il telegiornale. Paura per Julie Chin, conduttrice alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma. La donna si è sentita male durante la presentazione di un servizio relativo al lancio in orbita del razzo della Nasa Artemis-I. Le immagini sono diventate virali sui social. Nel video si vede che la donna riesce a pronunciare solo qualche parola, prima di rendersi conto che c’era qualcosa che non andava. Per questo la donna ha tempestivamente dato la linea al meteo, per ricevere i primi soccorsi. A salvarle la vita sono stati i colleghi della cronista, presenti con lei in studio, che hanno immediatamente capito la gravità della situazione e chiamato il numero delle emergenze. Chin è stata ricoverata e adesso sta bene. In un messaggio su Facebook, la giornalista ha ringraziato tutti ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022) Ha avuto unintv mentre conduceva il telegiornale. Paura per Julie Chin,alla KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma. La donna si è sentita male durante la presentazione di un servizio relativo al lancio in orbita del razzo della Nasa Artemis-I. Le immagini sono diventate virali sui social. Nel video si vede che la donna riesce a pronunciare solo qualche parola, prima di rendersi conto che c’era qualcosa che non andava. Per questo la donna ha tempestivamente dato la linea al meteo, per ricevere i primi soccorsi. A salvarle la vita sono stati idella cronista, presenti con lei in studio, che hanno immediatamente capito la gravità della situazione e chiamato il numero delle emergenze. Chin è stata ricoverata e adesso sta bene. In un messaggio su Facebook, la giornalista ha ringraziato tutti ...

