ildenaro_it : #Hub #Agrifood in #Campania: ancora un mese per #candidarsi alle Call di @Confagricoltura #Campania - ildenaro_it : Focus/ Ancora pochi per la #domanda di ‘Idea generation’, la prima delle due #call del #progetto “Interventi per il… -

Il Denaro

... in un'ottica di open innovation , idea generation , business acceleration e con un approccio di tipo "buttom - up" , le prime forme di collaborazione e creare, infine, unregionale. ...... open innovation , idea generation , business acceleration e con un approccio di tipo "buttom - up" , le prime forme di collaborazione per creare poi unregionale. Il corso mira a ... Verso primo Hub Agrifood in Campania: programma call 'Idea generation' - Ildenaro.it Pinduoduo, a digital platform connecting millions of farmers and consumers, unveiled a "10 Billion Agriculture Initiative" to facilitate the advancement of agritech, promote digital inclusion, and ...Tridge, a South Korean B2B platform connecting buyers and sellers of fresh agricultural produce has announced the closure of a $37.2 million Series D round.