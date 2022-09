Friburgo vs Borussia Monchengladbach – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 10 settembre 2022) Il Friburgo affronta domenica 11 settembre il Borussia Monchengladbach in Bundesliga, con i padroni di casa che si avviano al weekend in testa alla classifica. Il Gladbach, invece, cercherà di riprendersi dopo aver subito la prima sconfitta sotto la guida di Daniel Farke l’ultima volta. Il calcio di inizio di Friburgo vs Borussia Monchengladbach è previsto alle17:30 Anteprima della partita Friburgo vs Borussia Monchengladbach: a che punto sono le due squadre Friburgo Con l’impressionante vittoria per 3-2 sul Bayer Leverkusen, il Friburgo ha ottenuto tre vittorie di fila per la squadra di Christian Streich, portandosi incredibilmente in testa alla Bundesliga. I visitatori erano in svantaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 settembre 2022) Ilaffronta domenica 11 settembre ilin Bundesliga, con i padroni di casa che si avviano al weekend in testa alla classifica. Il Gladbach, invece, cercherà di riprendersi dopo aver subito la prima sconfitta sotto la guida di Daniel Farke l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreCon l’impressionante vittoria per 3-2 sul Bayer Leverkusen, ilha ottenuto tre vittorie di fila per la squadra di Christian Streich, portandosi incredibilmente in testa alla Bundesliga. I visitatori erano in svantaggio ...

