F1, Gp Italia 2022, Perez: “Non ho fatto un grande giro” (Di sabato 10 settembre 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha parlato dopo la non entusiasmante qualifica del Gran Premio d’Italia 2022. Ecco le sue parole: “Sicuramente non ho messo assieme un grande giro. Non sono soddisfatto di quello che ho fatto ma tutto sommato il giro non è stato nemmeno brutto, per cui dovremo guardare bene nel dettaglio cos’è successo. Cercherò di concentrarmi su domani e sfruttare al massimo le opportunità che mi capiteranno. Perché non abbiamo fatto la scia? Abbiamo pensato non fosse importante. Io ho fatto il mio giro da solo“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Il pilota della Red Bull, Sergio, ha parlato dopo la non entusiasmante qualifica del Gran Premio d’. Ecco le sue parole: “Sicuramente non ho messo assieme un. Non sono soddisdi quello che homa tutto sommato ilnon è stato nemmeno brutto, per cui dovremo guardare bene nel dettaglio cos’è successo. Cercherò di concentrarmi su domani e sfruttare al massimo le opportunità che mi capiteranno. Perché non abbiamola scia? Abbiamo pensato non fosse importante. Io hoil mioda solo“. SportFace.

