CM com – Cauet | ‘Il problema dell’Inter è fisico Adesso Inzaghi ha un dovere’ | Mercato

(Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-09 22:53:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intervistato da fcinter1908.it, l’ex centrocampista, Benoit, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra nerazzurra. Qual è la difficoltà più evidente che hai riscontrato nell’Inter?“Fisicamente la squadra non è nel suo migliore momento. Il campionato è appena iniziato, ma le altre vanno veloce. L’Inter viaggia a ritmo ancora molto tranquillo e contro avversari tosti, con qualità importanti, non è riuscita ad alzare l’intensità”. Preoccupa anche l’aspetto psicologico.“ha il dovere di intervenire sulla testa dei calciatori. Nell’ultima partita si è visto un sentimento di negatività, sembrava la squadra non volesse andare avanti e assumersi responsabilità in fase di ...

Commenta per primo Intervistato da fcinter1908.it, l'ex centrocampista dell'Inter, Benoit, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra nerazzurra. Qual è la difficoltà più evidente che hai riscontrato nell'Inter 'Fisicamente la squadra non è nel suo migliore momento. Il ...Dopo l'incornata violentissima, sulle ali dell'entusiasmo, il Toro passa, addirittura, in vantaggio con Benoit; La grande Juventus di Marcello Lippi nell'Arena di Torino soccombe all'animale ... Le considerazioni del doppio ex di Inter-Torino a meno di 24 ore dalla sfida del Meazza sui vari temi di casa nerazzurra ...