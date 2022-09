Cate Blanchett, miglior attrice a Venezia 2022: “Credo che l’arte sia sempre in pericolo” (Di sabato 10 settembre 2022) Cate Blanchett ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 2022 grazie alla sua magistrale interpretazione nel film Tàr di Todd Field, ecco cosa ha detto alla conferenza dei premiati. Vinta la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 2022, Cate Blanchett è salita sul palco ribadendo quanto per lei sia stata una meravigliosa occasione lavorare con Todd Field e con l'attrice Nina Hoss che ha pubblicamente ringraziato nel suo discorso durante la premiazione. Che la star potesse vincere l'ambito premio si vociferava fin da stamattina quando è stata vista scendere al molo dell'Hotel Excelsior qui al Lido di Venezia raggiante in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022)ha vinto la Coppa Volpi per lae interpretazione femminile agrazie alla sua magistrale interpretazione nel film Tàr di Todd Field, ecco cosa ha detto alla conferenza dei premiati. Vinta la Coppa Volpi per lae interpretazione femminile aè salita sul palco ribadendo quanto per lei sia stata una meravigliosa occasione lavorare con Todd Field e con l'Nina Hoss che ha pubblicamente ringraziato nel suo discorso durante la premiazione. Che la star potesse vincere l'ambito premio si vociferava fin da stamattina quando è stata vista scendere al molo dell'Hotel Excelsior qui al Lido diraggiante in ...

raimovie : Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile Cate Blanchett - Tár di Todd Field #Venezia79… - fanpage : Vincitori della Coppa Volpi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente come miglior attore e miglio… - RadioItalia : Secondo red carpet di #venezia79! ?? Cate Blanchett è protagonista di “Tár” di Todd Field! #BiennaleCinema2022 … - elsabaa84 : RT @RBcasting: Cate Blanchett (Coppa Volpi) e Taylor Russell (Premio Marcello Mastroianni) #Venezia79 [??: Franco Origlia / Getty Images] h… - wajjho : RT @raimovie: Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile Cate Blanchett - Tár di Todd Field #Venezia79 #BiennaleCinema2022 https… -